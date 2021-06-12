Посол Украины в Германии рассказал, почему на самом деле УЕФА запретил "Героям слава"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал запрет УЕФА по слогану "Героям слава". Дипломат подтвердил информацию газеты Bild о том, что причиной такого решение стало влияние России.

Президент Российской федерации Владимир Путин, как утверждает Мельник, "снова использует "Газпром", как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу".

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России на нашу футболку чемпионата Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского контракта между Европейским футбольным союзом и российской государственной компанией "Газпром", является более чем подозрительным", – заявил посол Украины в интервью Bild.

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Для справки: гибридная война – это вид враждебных действий, когда одна сторона конфликта подавляют другую при помощи скрытых операций и диверсий, а не прямым нападением.

Напомним, что скандал с формой сборной Украины, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020, разгорелся после презентации. Основные вопросы возникли у представителей России.

В РФС направили протест в УЕФА из-за карты Украины с Крымом, которая была нанесена на экипировку. Кроме того, на футболках были фразы "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

В первом ответе УЕФА заявил, что экипировка нашей национальной команды соответствует всем правилам и уже утверждена.

Однако после протеста, в Европейском футбольном Союзе изменили свое решение и нашли политический, исторический и милитаристский смысл в слогане "Героям слава!", запретив его использование.

Украинцы остались недовольны этим запретом и атаковали социальные сети УЕФА, запустив необычный флешмоб.

Сотрудники американского посольства в Украине надели желто-синюю форму нашей сборной, чтобы поддержать команду.

Этот же флешмоб поддержали и в посольстве Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!"

11 июня президент УАФ Андрей Павелко заявил, что УЕФА разрешил использовать слоган, но он будет расположен на внутренней стороне футболке за новым элементом дизайна.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Первую игру подопечные Андрея Шевченко проведут с Нидерландами 13 июня.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут матч Нидерланды – Украина и прогноз букмекеров на победителя этого противостояния.