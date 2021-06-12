Bild назвала истинную причину запрета "Героям слава!" от УЕФА

Основной причиной запрета от Европейского футбольного союза лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины является давление со стороны главного спонсора УЕФА – компании "Газпром". Немецкая таблоид-газета Bild утверждает, что многомиллионный контракт, который был подписан всего три недели назад, позволяет россиянам диктовать свои условия.

После запроса Bild УЕФА не захотел раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом.

Видео дня

"Контракты не являются публичными из-за соглашений о конфиденциальности", – сказал представитель УЕФА в интервью Bild. Но инсайдеры издания предполагают финансовое вливание не менее чем на 50 миллионов евро.

Во вторник Российский футбольный союз (РФС) пожаловался в УЕФА на текст "Слава Украине!" – "Героям слава!", нанесенный на форме сборной Украины. Вскоре после этого УЕФА призвал нашу страну изменить экипировку, несмотря на то, что раньше с ней не было никаких проблем.

В пользу этой теории играет и тот факт, что глава РФС Александр Дюков, который является генеральным директором российской нефтяной компании "Газпром нефть" (дочерней компании "Газпрома"), в апреле был избран членом исполкома УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме лозунгов, россиянам не понравилось то, что Украина изобразила на форме карту с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

12 июня стало известно, что делегат Европейского футбольного союза (УЕФА) будет проверять форму игроков сборной Украины перед каждым матчем чемпионата Европы-2020.

Слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.