Bild назвала истинную причину запрета "Героям слава!" от УЕФА

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Владимир Путин

Основной причиной запрета от Европейского футбольного союза лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины является давление со стороны главного спонсора УЕФА – компании "Газпром". Немецкая таблоид-газета Bild утверждает, что многомиллионный контракт, который был подписан всего три недели назад, позволяет россиянам диктовать свои условия.

У сборной Украины вновь будут три комплекта формы.

После запроса Bild УЕФА не захотел раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом.

Украина представила форму на Евро.
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"Контракты не являются публичными из-за соглашений о конфиденциальности", – сказал представитель УЕФА в интервью Bild. Но инсайдеры издания предполагают финансовое вливание не менее чем на 50 миллионов евро.

Виталий Кличко с новой формой сборной Украины.

Во вторник Российский футбольный союз (РФС) пожаловался в УЕФА на текст "Слава Украине!" – "Героям слава!", нанесенный на форме сборной Украины. Вскоре после этого УЕФА призвал нашу страну изменить экипировку, несмотря на то, что раньше с ней не было никаких проблем.

Андрей Ярмоленко

В пользу этой теории играет и тот факт, что глава РФС Александр Дюков, который является генеральным директором российской нефтяной компании "Газпром нефть" (дочерней компании "Газпрома"), в апреле был избран членом исполкома УЕФА.

Александр Дюков

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме лозунгов, россиянам не понравилось то, что Украина изобразила на форме карту с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

Форма сборной Украины на Евро-2020.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

В Канаде сотрудники посольства пришли в форме сборной Украины.
Сотрудники канадского посольства.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Группы Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Расписание плей-офф Евро-2020.

12 июня стало известно, что делегат Европейского футбольного союза (УЕФА) будет проверять форму игроков сборной Украины перед каждым матчем чемпионата Европы-2020.

Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.

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