Полуголый фанат выбежал на матче Украина – Швеция. Курьезное видео и фото

Украинский фанат устроил праздничный забег на поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго. Момент не показали в прямом эфире, но его засняли очевидцы происшествия и выложили в сеть.

В ролике видно, как полуголый болельщик выбегает на стадион, эффектным финтом обходит стюарда и целеустремленно бежит к центральному кругу. Страйкера подножкой остановил второй стюард.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свою путевку в четвертьфинал Евро-2020 Украина добыла в битве со Швецией.

Поединок на "Хэмпден Парке" в Глазго завершился со счетом 2:1.

Победу нашей команде в дополнительное время принес Артем Довбик.

После игры главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, комментируя результат.

Перед игрой фанаты отметились невероятным исполнением гимна Украины.

Также появилось видео из раздевалки украинских игроков, празднующих победу.

Сборная Украины свой четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу-2020 проведет против команды Англии, которая накануне на "Уэмбли" одолела Германию (2:0).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".