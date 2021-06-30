Полуголый фанат выбежал на матче Украина – Швеция. Курьезное видео и фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Фанат выбежал на поле

Украинский фанат устроил праздничный забег на поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго. Момент не показали в прямом эфире, но его засняли очевидцы происшествия и выложили в сеть.

В ролике видно, как полуголый болельщик выбегает на стадион, эффектным финтом обходит стюарда и целеустремленно бежит к центральному кругу. Страйкера подножкой остановил второй стюард.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Фанат выбежал на поле в матче Украина - Швеция.
Видео дня
Болельщик добежал до центрального круга.
Полуголого зрителя словили стюарды.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою путевку в четвертьфинал Евро-2020 Украина добыла в битве со Швецией.

Сергей Кривцов.

Поединок на "Хэмпден Парке" в Глазго завершился со счетом 2:1.

Удар Форсберга.

Победу нашей команде в дополнительное время принес Артем Довбик.

Артем Довбик забил победный гол

После игры главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, комментируя результат.

Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Перед игрой фанаты отметились невероятным исполнением гимна Украины.

Украинские болельщики на матче в Глазго

Также появилось видео из раздевалки украинских игроков, празднующих победу.

Сборная Украины отпраздновала с фанатами.

Сборная Украины свой четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу-2020 проведет против команды Англии, которая накануне на "Уэмбли" одолела Германию (2:0).

Сетка 1/4 финала Евро-2020

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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