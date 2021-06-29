Швеция – Украина: онлайн видео голов 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет свой матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Встреча проходит в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

На 27-й минуте Александр Зинченко удачно словил подачу с фланга от Ярмоленко и убойным ударом сделал счет 1:0. Под занавес первого тайма Форсберг забил гол в ответ.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Швеция – Украина 1:1

Голы: 0:1 – 27 Зинченко,

1:1 – 43 Форсберг.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Люстиг, Форсберг, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски, Исак.

Видео дня

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вышла в плей-офф Евро благодаря победе Швеции над Польшей в 3-м туре группового этапа.

После этого соцсети взорвались мемами и шутками.

Одну из таких фотожаб у себя в аккаунте разместил и посол Швеции.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".