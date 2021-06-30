Появилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Швецией на Евро-2020

Футболисты сборной Украины не смогли сдержать эмоций, празднуя победу над Швецией и выход команды в 1/8 финала Евро-2020. Эффектный ролик с неподражаемыми танцами опубликовал у себя Instagram Виталий Миколенко.

На видео видно, как Роман Яремчук демонстрирует все свои навыки танцора, выплескивая радость на партнеров по сборной. Также в кадр попал и Евгений Макаренко.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою путевку в четвертьфинал Евро-2020 Украина добыла в битве со Швецией.

Видео дня

Поединок на "Хэмпден Парке" в Глазго завершился со счетом 2:1.

Победу нашей команде в дополнительное время принес Артем Довбик.

После игры главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, комментируя результат.

Перед игрой фанаты отметились невероятным исполнением гимна Украины.

Сборная Украины свой четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу-2020 проведет против команды Англии, которая накануне на "Уэмбли" одолела Германию (2:0).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".