Трибуны в Глазго потрясающе исполнили гимн Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские фанаты

Сборная Украины по футболу перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией получила фантастический заряд от своих болельщиков. Фанаты, собравшиеся на трибунах "Хэмпден Парка" в Глазго, ярко исполнили гимн Украины.

Несмотря на ковидные ограничения, проблемы с логистикой и не самые дешевые билеты, украинцы, добравшиеся до Шотландии, продемонстрировали невероятное единство.

Болельщик сборной Украины в Глазго

Когда камера крупным планом показывала футболистов во время гимна, было заметно, что они тоже впечатлены.

Видео дня

Перед матчем была информация, что поддерживают "желто-синих" на арене в Глазго порядка 500 украинцам. Большинство из них живут в Великобритании. Для других иностранцев необходимо проходить 5-дневный карантин в Шотландии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим окунуться в эту футбольно-патриотическую атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL подобные перфомансы стали для украинских болельщиков обычным делом.

Трибуны в Глазго потрясающе исполнили гимн Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией

Самым первым и самым ярким было исполнение гимна в Амстердаме, на "Йохан Кройфф Арене" перед встречей со сборной Нидерландами.

Украинские фанаты в Амстердаме

Напомним, что Украина заняла третье место в группе С и попала в плей-офф Евро-2020, где снова сыграет со скандинавской сборной.

Украина сыграет против Швеции в Шотландии

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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