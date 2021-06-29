Трибуны в Глазго потрясающе исполнили гимн Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией

Сборная Украины по футболу перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией получила фантастический заряд от своих болельщиков. Фанаты, собравшиеся на трибунах "Хэмпден Парка" в Глазго, ярко исполнили гимн Украины.

Несмотря на ковидные ограничения, проблемы с логистикой и не самые дешевые билеты, украинцы, добравшиеся до Шотландии, продемонстрировали невероятное единство.

Когда камера крупным планом показывала футболистов во время гимна, было заметно, что они тоже впечатлены.

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Перед матчем была информация, что поддерживают "желто-синих" на арене в Глазго порядка 500 украинцам. Большинство из них живут в Великобритании. Для других иностранцев необходимо проходить 5-дневный карантин в Шотландии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим окунуться в эту футбольно-патриотическую атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL подобные перфомансы стали для украинских болельщиков обычным делом.

Самым первым и самым ярким было исполнение гимна в Амстердаме, на "Йохан Кройфф Арене" перед встречей со сборной Нидерландами.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе С и попала в плей-офф Евро-2020, где снова сыграет со скандинавской сборной.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".