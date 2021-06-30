Шевченко прокомментировал победу Украины над Швецией на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после исторической победы в 1/8 финала Евро-2020, поделился своими эмоциями и планом на игру. По словам наставника "желто-синих" он со своими помощниками решили немного обезопасить фланги.

Наставник отметил, что команда пыталась контролировать игру. Несмотря на то, что это не всегда удавалось, его подопечные выполнили установку.

"Первый гол – отличное завершение от Зинченко. Думаю, такие матчи – хорошая игра от двух соперников. Никто не хотел проигрывать. Поэтому до такой драмы дотянули. У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда должна играть. Благодарен всем, кто приехал сегодня нас поддержать. Благодарю команду за тот героизм, который она продемонстрировал. Эта команда заслужила своей игрой любовь всей Украины",– заявил на флеш-интервью главный тренер.

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"Будет тяжелая игра. Сейчас есть время порадоваться, а уже завтра начнем подготовку", – подытожил Андрей Николаевич.

Напомним, что матч Швеция – Украина прошел в Глазго на "Хэмпден Парке" и завершился в дополнительное время (2:1).

После двух голов от обеих команд в основное время, путевку в четвертьфинал своим ударом добыл Артем Довбык.

Перед игрой фанаты невероятно спели гимн Украины.

Кроме того в матче болельщики исполнили матерный хит про Путина.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".