Когда Украина играет в 1/4 финала Евро-2020: дата, место и время

Сборная Украины свой четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу-2020 проведет против команды Англии, которая накануне на "Уэмбли" одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

До этого команды встречались между собой 7 раз. 4 победы на счету у англичан. Еще дважды была зафиксирована ничья. Украина смогла выиграть лишь единожды. Это произошло в 2009 году в отборе на чемпионат мира. Единственный и победный гол забил Сергей Назаренко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свою путевку в четвертьфинал Евро-2020 Украина добыла в битве со Швецией.

Поединок на "Хэмпден Парке" в Глазго завершился со счетом 2:1.

Победу нашей команде в дополнительное время принес Артем Довбик.

После игры главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, комментируя результат.

Перед игрой фанаты отметились невероятным исполнением гимна Украины.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".