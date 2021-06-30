Швеция – Украина: видеообзор 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу выиграла свой матч плей-офф чемпионата Европы-2020. Встреча 1/8 финала в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

В основное время команды обменялись голами. На точны удар Зинченко, шведы ответили выстрелом Форсебрга. Судьба путевки решилась во втором экстратайме. Победу "желто-синим" принес Артем Довбик.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор исторической победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вышла в плей-офф Евро благодаря победе Швеции над Польшей в 3-м туре группового этапа.

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После этого соцсети взорвались мемами и шутками.

Одну из таких фотожаб у себя в аккаунте разместил и посол Швеции.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".