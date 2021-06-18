Россияне все никак не успокоятся из-за сборной Украины. Сперва им не понравились футболки нашей национальной команды, а теперь уже добрались с претензиями к украинским болельщикам. А о чем еще остается говорить нашим северным соседям, когда их сборная не может похвастаться успехами и красивой игрой на Евро-2020?

Что именно раздражает россиян, почему они опять намерены жаловаться в УЕФА и как завидуют украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев накануне взбесился из-за действий украинских болельщиков, которые исполнили легендарный матерный хит про главу Кремля Владимира Путина. В действиях зрителей он даже умудрился рассмотреть "хорошо спланированную провокацию против России". Да, уже более семи лет как спланированную.

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"На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ (аббревиатура названия Украинской ассоциации футбола до 2019 года. – Ред.), провести расследование и наказать организаторов акции по всей строгости", – возмущался он.

А почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков так обиделся, что обозвал украинских болельщиков "подонками".

Странно только, почему реакция россиян захлестнула просторы интернета лишь сейчас. Ведь хит про Путина звучит едва не на всех матчах нашей сборной и украинских клубов. Вот, например, перед игрой с Нидерландами украинцы тоже пели про главу страны-оккупанта. Да так пели, что иностранцы им подпевали и бодро держали ритм.

Да и вообще, наши граждане всегда найдут пару "теплых слов" для того, кто оккупировал часть Украины и развязал кровавую войну. Как и не устанут рассказывать Европе, кто такой Путин и почему с ним не стоит иметь дела.

Провокация – это как раз все действия россиян относительно команды Андрея Шевченко. Ведь про Путина в Европе наши болельщики пели и намного раньше. И, несомненно, будут это делать дальше.

Еще до стартовых матчей чемпионата Европы в России очень бурно отреагировали на новые футболки игроков сборной Украины. Им не понравилось, что там изображены границы нашего государства с Крымом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

И хоть УЕФА изначально не имел претензий к Украине, утвердил новую экипировку и разрешил в ней играть на Евро-2020, после жалоб россиян таки поставил украинцам ультиматум прикрывать надпись "Героям слава!" Видимо, фактор спонсорства "Газпрома" все же заставил прогнуться руководство Европейского футбольного союза.

Хотя сам инцидент вырос до такого масштаба, что на него отреагировал президент Владимир Зеленский. "Любимец" украинских фанатов Владимир Путин по этому поводу тоже высказывался, уверяя, что его это "не задело" (но это не точно).

Россияне уж как-то слишком много внимания уделяют нашей сборной. Но и этому тоже есть свои причины. Похвастаться выдающейся игрой команде Станислава Черчесова до сих пор не удается. Политики даже начали поспешно оправдываться, якобы игроков "могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду". В общем, все по классике.

Сперва российская сборная, играя на родном стадионе в Санкт-Петербурге, потерпела унизительное поражение от Бельгии. Но даже их болельщики вместо того, чтобы поддержать игроков, стали высмеивать и критиковать свою команду. Мол, хоть Киркорова пусть выпускают, хуже все равно не будет. Затем россиянам все же удалось со счетом 1:0 одолеть Финляндию, но фанаты и этого не оценили. Игра была скучной и невнятной. В сумме за 180 минут наши соседи лишь четыре раза пробили в створ ворот своих соперников.

Параллельно сборная Украины выдала очень зрелищный матч против Нидерландов, забив в Амстердаме два гола и упустив победу лишь в концовке игры. А накануне взяла первые три очка на турнире, справившись с Северной Македонией.

Российские эксперты даже ставили украинских футболистов в пример игрокам своей сборной, а публичные личности начали признавать, что в очном матче между Россией и Украиной команда Шевченко оказалась бы сильнее.

Так может на фоне всех событий россиянам бы стоило не трогать лишний раз Украину и сосредоточиться на своих собственных достижениях?