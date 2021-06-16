"Шапито вместо футбола": реакция соцсетей на игру России с Финляндией на Евро-2020

Российские болельщики в социальных сетях не оценили победу своей сборной над командой Финляндии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу-2020. Поединок в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0, но фанаты обратили внимание на невзрачную игру своих футболистов.

Уже на 5-й минуте первого тайма сборная РФ "зевнула" контратаку соперника и пропустила гол. Судья его отменил из-за миллиметрового офсайда финского нападающего. Усилиями Миранчука Россия смогла забить гол в раздевалку, однако во втором тайме на поле шел нудный футбол с солидным преимуществом у скандинавов.

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Игроки сборной России не могли наладить комбинационный футбол, а также допускали много брака в заключительных фазах атак. На это и обратили внимание юзеры в интернете.

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Некоторые сравнивают уровень своей команды с цирком.

В сети вспоминают ляп Семенова в игре 1-го тура Россия – Бельгия.

Фанаты отмечают "уровень" главного тренера Станислава Черчесова.

Россияне недовольны игрой своего капитана.

Не остались без "комплиментов" и другие игроки.

Пользователи в комментариях стебутся с футболистов РФ.

В Twtter указывают на низкий уровень сборный.

Футбол назвали скучным

Россияне шутят про невысокие скорости своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Евро-2020 Россия проиграла Бельгии (0:3). После этого команду высмеяли в социальных сетях.