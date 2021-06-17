Колосков про украинских фанатов: просто подонки какие-то

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков бурно отреагировал на то, что украинские фанаты в матче чемпионата Европы-2020 пели матерный хит про Путина. Инцидент случился в поединке 2-го тура Украина – Северная Македония.

80-летний российский функционер оскорбил наших болельщиков, призвав УЕФА серьезно разобраться в этом инциденте. Колосков выразил надежду, что делегат матча отметил все произошедшее в своем рапорте.

"Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – цитирует Колоскова Sport24.

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Ранее Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев гневно отреагировал на кричалки фанатов сборной Украины и потребовал не допускать болельщиков "желто-синих" на стадионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:1.

Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

На послематчевой пресс-конференции Ярмоленко схватил бутылки с напитками титульных спонсоров Coca Cola и Heiniken, перевернув поступок Роналду.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".