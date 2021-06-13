Российский депутат: сборную РФ могли чем-то облучить, напоить. Виновата 3-я сторона

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что в поражении сборной России от Бельгии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 виновата третья сторона. По мнению депутата, на российских футболистов могли воздействовать на расстоянии, чтоб дистанционно лишить необходимых кондиций.

Итоговый счет шокировал Малинковича. Он считает, что игроки очень сильно подвели всю страны в день России.

"Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть…" – цитирует Малинковича sport24.ru.

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Политик убежден, что в таком негативном результате виноват кто-то третий.

"На мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку", – подытожил Малинкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.

После этого результата российские болельщики в соцсетях высмеяли свою команду. Футболистов сравнили с деревянными игрушками и опубликовали различные мемы.

Также стало известно, что такой результат позволил россиянам установить исторический антирекорд.

Напомним, что Россия и Бельгия играют в группе B вместе с Финляндией и Данией.

Во втором туре 16 июня россиянам предстоит сразиться с Финляндией (16:00).

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".