Путин впервые высказался о форме сборной Украины с Крымом

Президент России Владимир Путин заявил, что не был удивлен новой формой сборной Украины, в которой команда Андрея Шевченка сыграет на Евро-2020. На нее нанесена карта нашей страны с Крымом, Луганском и Донецком.

Глава РФ заявил, что знаком с позицией нашего государства касательно территориальной принадлежности полуострова. По его мнению, Украина якобы игнорирует желания людей, которые живут в Крыму.

"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан", – цитирует слова Путина издание RT.

Напомним, что в России возмутились новой формой сборной Украины с полуостровом и призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020. В организации ответили на запрос СМИ, сказав, что экипировка нашей национальной команды соответствует всем правилам организации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на это Российский футбольный союз (РФС) подал протест в УЕФА, еще раз подняв тему с формой сборной Украины.

Знаменитый тренер Мирон Маркевич, который сейчас работает главой комитета сборных команд УАФ назвал требования россиян наглыми и дал совет "экспертам" из РФ.