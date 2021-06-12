Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии: онлайн-трансляция

В субботу, 12 июня, сборная России стартует на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Вместе с этими командами в группе В выступают также Дания и Финляндия.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало в 22:00. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию матча.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Евро-2020. Группа В

1-й тур

Санкт-Петербург, "Газпром Арена"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Денайер – Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Шадли – Мертенс, Лукаку, Карраско

Видео дня

Россия: Шунин – Марио Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев – Оздоев, Зобнин, Баринов, Миранчук, Головин – Дзюба

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15 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Доброе утро всем футбольным болельщикам и просто любителям самой зрелищной игры на планете! Сегодня сборная России в седьмой раз в XXI веке встретится с бельгийской командой и, возможно, попытается вырвать первую победу в очных противостояниях. Ну, или хотя бы вновь не проиграть с разгромным счетом.

Накануне россияне из-за коронавируса потеряли вингера Андрея Мостового, однако, по последним данным, остальные игроки сборной "чистые".

А вот Бельгия не сможет рассчитывать на полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя. Оба будут восстанавливаться после травм и смотреть футбол по телевизору. В Санкт-Петербург они даже не полетели.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

В прямом эфире игру покажут телеканалы "Россия" и "Беларусь 5". В Украине трансляция будет доступна на канале "Футбол 1". Начало в 22:00.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Очевидным фаворитом поединка является сборная Бельгии. На команду Роберто Мартинеса ставки принимаются с коэффициентом 1.85.

Успех России, даже несмотря на фактор родных стен, оценивается котировкой 4.90. Вероятность ничейного исхода оценили на 3.55.

СУДЬИ МАТЧА БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Обслуживать встречу бельгийцев с россиянами будет один из самых известных арбитров современности Антонио Матеу Лаос. Ассистентами испанца будут его соотечественники Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей назначили аргентинца Андреса Рапаллини.

На этом поединке будет также задействована система видеоповторов, ответственным за которую будет испанец Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру. Эта игра будет испытанием для нас, мы хорошо знакомы со сборной России. Против нас будут ее болельщики, нужно сыграть настолько хорошо, насколько это возможно. Я испытываю волнение, но в то же время рад началу турнира. Нужно учитывать все три матча группового этапа. У нас много опытных игроков, нужно по максимуму использовать сильные стороны каждого".

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

"Мы вчера и сегодня утром делали тесты на коронавирус. Все чистые. Наша задача – выйти на максимуме возможностей. Бельгия – хорошая команда, все это знают. Какие-то тактические ситуации мы моделировали на тренировке. Но нужно обращать внимание не только на соперников, но и на себя".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Бельгия и Россия встречались лицом к лицу 6 раз. Россиянам ни разу не удавалось добиться победы: 5 поражений и 1 ничья. Последние их встречи прошли в квалификации на Евро-2020, где бельгийцы уверенно и на классе выиграли: 4:1 и 3:1. Лучшим бомбардиром очных дуэлей с 4 голами остается Эден Азар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче-открытии Евро-2020 сборная Италии одержала уверенную победу над Турцией. Все три мяча зрителям довелось увидеть уже во втором тайме. Все подробности о встрече, яркие моменты и голы можно посмотреть тут.