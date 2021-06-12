Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии: онлайн-трансляция

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
4 минуты
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Бельгийцы и россияне встретятся в Санкт-Петербурге

В субботу, 12 июня, сборная России стартует на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Вместе с этими командами в группе В выступают также Дания и Финляндия.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало в 22:00. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию матча.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Евро-2020. Группа В

1-й тур

Санкт-Петербург, "Газпром Арена"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Денайер – Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Шадли – Мертенс, Лукаку, Карраско

Видео дня

Россия: Шунин – Марио Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев – Оздоев, Зобнин, Баринов, Миранчук, Головин – Дзюба

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15 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Доброе утро всем футбольным болельщикам и просто любителям самой зрелищной игры на планете! Сегодня сборная России в седьмой раз в XXI веке встретится с бельгийской командой и, возможно, попытается вырвать первую победу в очных противостояниях. Ну, или хотя бы вновь не проиграть с разгромным счетом.

Накануне россияне из-за коронавируса потеряли вингера Андрея Мостового, однако, по последним данным, остальные игроки сборной "чистые".

А вот Бельгия не сможет рассчитывать на полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя. Оба будут восстанавливаться после травм и смотреть футбол по телевизору. В Санкт-Петербург они даже не полетели.

В квалификации на Евро-2020 бельгийцы забили россиянам 7 голов в 2 матчах

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

В прямом эфире игру покажут телеканалы "Россия" и "Беларусь 5". В Украине трансляция будет доступна на канале "Футбол 1". Начало в 22:00.

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Очевидным фаворитом поединка является сборная Бельгии. На команду Роберто Мартинеса ставки принимаются с коэффициентом 1.85.

Успех России, даже несмотря на фактор родных стен, оценивается котировкой 4.90. Вероятность ничейного исхода оценили на 3.55.

Россияне ни разу не выигрывали у бельгийцев

СУДЬИ МАТЧА БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Обслуживать встречу бельгийцев с россиянами будет один из самых известных арбитров современности Антонио Матеу Лаос. Ассистентами испанца будут его соотечественники Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей назначили аргентинца Андреса Рапаллини.

На этом поединке будет также задействована система видеоповторов, ответственным за которую будет испанец Алехандро Эрнандес.

Антонио Матеу Лаос рассудит Бельгию и Россию.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру. Эта игра будет испытанием для нас, мы хорошо знакомы со сборной России. Против нас будут ее болельщики, нужно сыграть настолько хорошо, насколько это возможно. Я испытываю волнение, но в то же время рад началу турнира. Нужно учитывать все три матча группового этапа. У нас много опытных игроков, нужно по максимуму использовать сильные стороны каждого".

Сборная Бельгии – фаворит игры против России

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

"Мы вчера и сегодня утром делали тесты на коронавирус. Все чистые. Наша задача – выйти на максимуме возможностей. Бельгия – хорошая команда, все это знают. Какие-то тактические ситуации мы моделировали на тренировке. Но нужно обращать внимание не только на соперников, но и на себя".

Станислав Черчесов

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Бельгия и Россия встречались лицом к лицу 6 раз. Россиянам ни разу не удавалось добиться победы: 5 поражений и 1 ничья. Последние их встречи прошли в квалификации на Евро-2020, где бельгийцы уверенно и на классе выиграли: 4:1 и 3:1. Лучшим бомбардиром очных дуэлей с 4 голами остается Эден Азар.

Эден Азар – лучший голеадор бельгийцев в матчах с РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче-открытии Евро-2020 сборная Италии одержала уверенную победу над Турцией. Все три мяча зрителям довелось увидеть уже во втором тайме. Все подробности о встрече, яркие моменты и голы можно посмотреть тут.

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