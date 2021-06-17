Болельщики спели матерный хит про Путина на матче Евро-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские болельщики

Украинские фанаты, собравшиеся на матч 2-го тура чемпионата Европы по футболу Украина – Северная Македония, решили эффектно поддержать свою команду на поле стадиона в Бухаресте. Зрители, заполнившие трибуны "Арена Националэ", спели известный хит "Путин – **йло".

Несмотря на то, что комментатор Андрей Столярчук в этот момент не стал делать паузу, пение болельщиков отчетливо прослушивалось в эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюарды на матче Украина – Северная Македония заставили болельщиков снять красно-черный флаг с надписью "Слава нації! Смерть ворогам!".

Красно-черный флаг на матче Украина - Северная Македония.
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В тоже время желто-синий стяг "Слава Украине! Героям слава" продолжал висеть всю игру.

Флаг Украины на "Арене Националэ" в Бухаресте.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Группы Евро-200.
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