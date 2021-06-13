"Выпускай Киркорова": реакция соцсетей на разгром сборной России на Евро-2020

Российские болельщики в социальных сетях бурно отреагировали на разгромное поражение своей сборной в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу. Игра в Санкт-Петербурге против Бельгии завершилась со счетом 0:3.

В Twitter фанаты устроили обструкцию игрокам, сравнив их с деревянными игрушками, а также припомнив приезд на тренировку национальной команды Филиппа Киркорова.

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Юзеры сравнили команду с легендарным омским "Газмясом" из скетч-шоу "Наша Раша":

Зрители отмечают регресс своей национальной команды:

Российские любители футбола иронично сравнивают лидеров сборных:

Один из пользователей Twtter выделил "достижение" своей сборной:

После ошибки Андрея Семенова, которая привела к первом забитому голу, фанаты вспомнили его киношного однофамильца из "Особенности национальной охоты".

Этот момент долго обсуждали

После первого тайма в команде было только два футболиста, которые нормально сыграли – Головин и Фернандес.

Тройку Джикия – Семенов – Дивеев сравнили с легендарной троицой из кинокласики

Большинство ожидало замены Семенова и Шунина:

Реакция на скучный второй тайм:

Лицо Баринова очень красноречиво передавало атмосферу в сборной.

Напомним, что 13 июня свой поединок на Евро-2020 проведет и сборная Украины. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка против Нидерландов.