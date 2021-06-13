"Выпускай Киркорова": реакция соцсетей на разгром сборной России на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Бельгия Россия

Российские болельщики в социальных сетях бурно отреагировали на разгромное поражение своей сборной в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу. Игра в Санкт-Петербурге против Бельгии завершилась со счетом 0:3.

В Twitter фанаты устроили обструкцию игрокам, сравнив их с деревянными игрушками, а также припомнив приезд на тренировку национальной команды Филиппа Киркорова.

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Зрители отмечают регресс своей национальной команды:

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Российские любители футбола иронично сравнивают лидеров сборных:

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Один из пользователей Twtter выделил "достижение" своей сборной:

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После ошибки Андрея Семенова, которая привела к первом забитому голу, фанаты вспомнили его киношного однофамильца из "Особенности национальной охоты".

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Этот момент долго обсуждали

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После первого тайма в команде было только два футболиста, которые нормально сыграли – Головин и Фернандес.

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Напомним, что 13 июня свой поединок на Евро-2020 проведет и сборная Украины. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка против Нидерландов.

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