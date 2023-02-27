''Завершит карьеру'': у Фьюри сделали сенсационное заявление о бое с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) готов завершить карьеру в случае, если ему не удастся договориться о проведении боя с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок против нашего соотечественника стоит в приоритете для Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

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Об этом в интервью iFL TV заявил брат Тайсона Шейн Фьюри. По его словам, обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) не рассматривает других соперников кроме Усика. Цыганский король активно готовится к бою, который должен состояться 29 апреля.

"Послушайте, все зависит от состояния Тайсона. В данный момент он думает только о том, чтобы провести бой с Усиком. Он просто завершит карьеру, если поединок не состоится. Вот так. Мы не думаем о Джошуа или ком-либо еще. Бой с Усиком – трата времени? Конечно же нет. На кону стоят большие деньги. Это то, где Тайсон хочет быть. Он хочет драться с лучшими. Не надо нам говорить о бойцах с 16 боями в карьере. Я даже не произнесу их имен. Если боя с Усиком не будет, я бы хотел увидеть бой с Энди Руисом", – сказал брат чемпиона WBC.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. А британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. Легендарный Майк Тайсон также оценил бой Усик – Фьюри.

Напомним, ранее промоутер нашего соотечественника Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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