'Бегать за ним никто не будет': Усик категорично высказался о бое с Фьюри

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил уверенность в том, что его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) обязательно состоится. Наш соотечественник отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, своими высказываниями создает шумиху вокруг будущего противостояния.

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Об этом Усик заявил в интервью порталу vringe.com. Обладатель трех чемпионских поясов дивизиона добавил, что его соперник крайне заинтересован в привлечении максимального количества средств в качестве гонорара.

"Для Фьюри бокс – это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор – деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой. Я считаю, что все его громкие заявления – накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже проиграв, заберет своё. Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И всё решится в ринге", – сказал Усик.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри впервые за долгое время прервал молчание о бое с Александром Усиком. А двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри бросил вызов украинцу, пообещав его нокаутировать.

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