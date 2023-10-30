'Забудьте о Фьюри – Усик': промоутер Джошуа выступил с жестким требованием

Британский промоутер Эдди Хирн потребовал от Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) дать реванш Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО) или провести бой с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Представитель последнего отметил, что противостояние Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, с Александром Усиком (21-0, 14 КО) якобы ни у кого не вызывает интереса.

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Matchroom Boxing, которую он возглавляет. По словам британца, Нганну своим перфомансом в поединке 28 октября против Фьюри доказал, что заслуживал победу, которую у французского камерунца просто украли.

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"Я думаю, что Нганну выиграл с преимуществом в два раунда, мир бокса сошел с ума. Забудьте о Фьюри – Усик, это никого не интересует. Просто дайте нам бой Фьюри против Джошуа. Энтони нокаутирует Тайсона за шесть раундов. Мы должны устроить этот бой, в противном случае мы никогда не получим его и не увидим реванш с Нганну, хотя этот парень заслуживает одной из величайших побед. Фьюри, ты должен провести реванш с Нганну", – сказал Хирн.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. При этом в третьем дебютант бокса отправил Цыганского короля в нокдаун. Сразу после окончания боя британца и французского камерунца Усик поднялся в ринг и устроил дуэль взглядов с Тайсоном.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен категорично заявил, что поединок британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в нынешнем году не состоится. В ответ Александр выступил с жестким требование к команде Тайсона.

Также было опубликовано видео реакции болельщиков в Эр-Рияде на легендарного Криштиану Роналду и Усика. Сам украинец прокомментировал победу Фьюри над Нганну. Кроме того, в сети появился ролик с реакцией Александра на нокдаун, в котором побывал Тайсон в третьем раунде боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри неожиданно столкнулись в Эр-Рияде. Наш боксер поднял британца, а затем прокомментировал это украинской поговоркой.

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