Усик неожиданно столкнулся с Фьюри в Эр-Рияде и ответил на это украинской поговоркой. Видео

Александр Усик (21-0, 14 КО) оригинально отреагировал на встречу с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе случайно столкнулся с британцем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем Фьюри с Фрэнсисом Нганну.

Наш соотечественник опубликовал у себя в Instagram небольшое видео с Тайсоном, подписав его известной украинской поговоркой.

"В Украине мы говорим: "Чем больше шкаф, тем громче он падает". Я думаю, что это прекрасно", - написал Усик.

Видео дня

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится в ночь на 29 октября и будет длиться 10 раундов. На его кону будет стоять специальный чемпионский титул, а трофей британца разыгрываться не будет. Для 37-летнего французо-камерунца это будет дебют в профессиональном боксе.

Уже стало известно, где можно будет посмотреть мегафайт, а также ознакомиться с котировками букмекеров на это событие.

Также стало известно точное время начала боя Фьюри – Нганну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент WBC поставил условия Цыганскому королю перед поединками против Нганну и Усика.

Отметим, что мегафайт за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри запланирован на 23 декабря.

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