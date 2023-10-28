Усик неожиданно столкнулся с Фьюри в Эр-Рияде и ответил на это украинской поговоркой. Видео
Александр Усик (21-0, 14 КО) оригинально отреагировал на встречу с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе случайно столкнулся с британцем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем Фьюри с Фрэнсисом Нганну.
Наш соотечественник опубликовал у себя в Instagram небольшое видео с Тайсоном, подписав его известной украинской поговоркой.
"В Украине мы говорим: "Чем больше шкаф, тем громче он падает". Я думаю, что это прекрасно", - написал Усик.
Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится в ночь на 29 октября и будет длиться 10 раундов. На его кону будет стоять специальный чемпионский титул, а трофей британца разыгрываться не будет. Для 37-летнего французо-камерунца это будет дебют в профессиональном боксе.
Уже стало известно, где можно будет посмотреть мегафайт, а также ознакомиться с котировками букмекеров на это событие.
Также стало известно точное время начала боя Фьюри – Нганну.
Как сообщал OBOZ.UA, президент WBC поставил условия Цыганскому королю перед поединками против Нганну и Усика.
Отметим, что мегафайт за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри запланирован на 23 декабря.
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