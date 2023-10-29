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Камера словила реакцию шокированного Усика на нокдаун Фьюри. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
7,5 т.
Усик

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (21-0, 14 КО) был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде, когда британец пропустил тяжелейший удар в висок и очутился на канвасе, камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

Было заметно, что Усик не ожидал такого и он ошарашен случившимся. На лице обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе читался шок и смущение.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

Камера словила реакцию шокированного Усика на нокдаун Фьюри. Видео

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Камера словила реакцию шокированного Усика на нокдаун Фьюри. Видео

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду.

Камера словила реакцию шокированного Усика на нокдаун Фьюри. Видео

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