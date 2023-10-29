Камера словила реакцию шокированного Усика на нокдаун Фьюри. Видео

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (21-0, 14 КО) был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде, когда британец пропустил тяжелейший удар в висок и очутился на канвасе, камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

Было заметно, что Усик не ожидал такого и он ошарашен случившимся. На лице обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе читался шок и смущение.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду.

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