'Пусть освобождает пояса и отдыхает!' Усик эмоционально отреагировал на перенос боя с Фьюри

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) потребовал от Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) соблюдать условия контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник напомнил, что боксеры обязались провести первый поединок 23 декабря нынешнего года.

Об этом Усик эмоционально заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Украинский супертяж обвинил промоутера британца Фрэнка Уоррена в том, что тот ведет подковерные игры, заявив о невозможности проведения поединка Александра и Тайсона через восемь недель после боя его клиента с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

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"Видите, что происходит, когда вранье всплывает. Дядя Фрэнк мутит что-то хитренькое. Но мы должны боксировать 23 декабря, потому что у нас контракт. Фрэнк, ты меня слышишь? Они берут мои интервью, выдергивают слова из контекста, и переворачивают смысл. Я буду готов к 23 декабря. План "Б"? Пусть Фьюри освобождает пояса и отдыхает. Эй, Тайсон! Мы должны драться 23 декабря. Жду тебя в ринге. Люблю тебя", – сказал Усик.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. При этом в третьем дебютант бокса отправил Цыганского короля в нокдаун. Сразу после окончания боя британца и французского камерунца Усик поднялся в ринг и устроил дуэль взглядов с Тайсоном. Промоутер британца Фрэнк Уоррен категорично заявил, что поединок британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в нынешнем году не состоится.

Также было опубликовано видео реакции болельщиков в Эр-Рияде на легендарного Криштиану Роналду и Усика. Сам украинец прокомментировал победу Фьюри над Нганну. Кроме того, в сети появился ролик с реакцией Александра на нокдаун, в котором побывал Тайсон в третьем раунде боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри неожиданно столкнулись в Эр-Рияде. Наш боксер поднял британца, а затем прокомментировал это украинской поговоркой.

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