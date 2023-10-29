Усик вышел в ринг к Фьюри. Боксеры сделали заявление о бое за абсолютное чемпионство. Видео

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поднялся в ринг к чемпиону WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) после его победы над Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Фьюри выдал небольшую тираду, где еще раз вызвал Усика на бой за все пояса. Александр, отвечая на вопрос журналиста, как он собирается побить Тайсона ответил, что сделает это "Невероятно".

После этого Фьюри отказался подтвердить информацию, что бой будет именно 23 декабря, заявив, что это зависит не от него.

Видео дня

"Эти парни со всем разберутся, это гарантированно будет наш следующий бой", – подытожил Тайсон. Интервьюер в ринге спросил про дату и украинца. Усик ответил в своем стиле: "Увидимся 23 декабря, я пошел спать".

Промоутер Тайсона Френк Уоррен также не стал официально объявлять о бое, просто заверив, что поединок состоится, предложил не торопиться с датой.

Напомним, что 10-раундовый боксерский поединок в Эр-Рияде между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!