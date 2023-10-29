Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, но выиграл бой против Нганну. Видео

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну (0-1, 0КО). 10-раундовый боксерский поединок в Эр-Рияде завершился раздельным решением судей 94:95, 96:93, 95:94.

Бой начался без разведки. Тайсон с первых секунд проверил голову соперника боковым. Нганну занял центр ринга, пытаясь пробить защиту британца джебом.

Создавалось впечатление, что Фьюри играется с оппонентом, не вкладываясь в свои удары. Лишь несколько раз Тайсон приложился в челюсть 37-летнему камерунцу.

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Тайсон Фьюри демонстрировал великолепную скорость, легко уходя от "плюх" камерунца. Нганну был максимально сосредоточен на поединке, в то время как чемпион WBC боксировал в свое удовольствие.

В третьей трехминутке боксеры подолгу выцеливали без ударов, чтобы потом попытаться сразу нокаутировать соперника. Неожиданно за минуту до гонга Тайсон пропустил левый боковой в висок и оказался в нокдауне. Нганну не стал развивать успех, спокойно дождавшись гонга.

В пятом раунде камерунец начал уставать и Фьюри постепенно наращивал свое преимущество. Британец несколько раз попал в голову оппоненту.

На экваторе боя экс-чемпион UFC практически остановился на ногах. Нганну тяжело дышал, однако его редкие удары по-прежнему представляли опасность для Цыганского короля. Сам Тайсон выглядел заметно свежее.

В 7-м раунде Фьюри пошел в атаку, однако Нганну увернулся и британец, споткнувшись, вновь очутился на канвасе, правда в этот раз без нокдауна.

В 8-й минутке боксеры устроили небольшую рубку. Тайсон пропустил несколько ударов в голову, заметно "поплыв". Камерунский боксер пытался развить успех, но до нокдауна дело не дошло. Фьюри спокойно выдержал все тяжелейшие попадания в голову. 9-й раунд прошел в позиционных "танцах", Нганну стоял в центре ринга, а вокруг него прицеливаясь "порхал" Фьюри.

9-й раунд прошел в позиционных "танцах", Нганну стоял в центре ринга, а вокруг него прицеливаясь "порхал" Фьюри.

В таком же неспешном стиле получилась и заключительная трехминутка. Лишь за 30 секунд боксеры попытались выбросить "лаки панч", нокаута зрители так и не увидели.

Так как 37-летний камеруно-француз не участвовал в боксерских рейтингах, на кону не стоял титул Фьюри, однако победитель все равно получил специальный пояс от WBC. Для Нганну это был дебют в боксе.

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