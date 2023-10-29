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Как реагировали на Усика, а как на Роналду в бою Фьюри – Нганну. Опубликовано видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
2,9 т.
Роналдо Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик был одним из почетных гостей арены в Эр-Рияде на поединке Фьюри – Нганну. Рядом с ним сидел капитан сборной Португалии и звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Перед стартом поединка в трансляции на большом экране показали сперва украинца, а затем португальца, спровоцировав абсолютно разную реакцию публики. На Усике вся арена восторженна загудела, вынудив Александра немного покривляться на камеру.

Как реагировали на Усика, а как на Роналду в бою Фьюри – Нганну. Опубликовано видео
Видео дня

Затем режиссер перевел фокус на Криштиану, после чего все болельщики начали недовольно свистеть и улюлюкать. Поведение фанатов поразило комментаторов, не ожидавших такого негативного отношения к знаменитому футболисту.

Как реагировали на Усика, а как на Роналду в бою Фьюри – Нганну. Опубликовано видео

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

Как реагировали на Усика, а как на Роналду в бою Фьюри – Нганну. Опубликовано видео

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Как реагировали на Усика, а как на Роналду в бою Фьюри – Нганну. Опубликовано видео

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