'Не состоится'. Промоутер Фьюри сделал официальное заявление о бое с Усиком

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен официально исключил широко разрекламированную декабрьскую дату боя его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО). Уоррен считает, что 2 месяца будет недостаточно для восстановления.

"Нет, мы не пойдем на это [провести бой 23 декабря - Ред.] Тайсон не будет к этому готов. Это был тяжелый, тяжелый бой [против Нганну - Ред.] Фьюри понадобится время, чтобы восстановить свое тело. А затем он вернется в лагерь и у него будет всего пять или шесть недель тренировок. Так что бой в 2023 году не состоится", – заявил Уоррен в интервью Youtube-каналу Boxing King Media.

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Обязательные контракты на бой между двумя чемпионами все еще подписаны, обновленные сроки ожидаются в ближайшие недели.

"Тайсон в бою с Нганну сделал то, что делает всегда. Он ушел с победой, и теперь мы смотрим в будущее. Мы знаем, что бой с Усиком был назначен, и, надеюсь, скоро будет назначена дата, как только Тайсон почувствует, что он готов идти дальше. Это был более тяжелый бой, чем с Чисорой, и более тяжелый бой, чем с Диллианом Уайтом, это факт", – отметил промоутер.

Уоррен высоко оценил выступление Нганну и сказал, что оно никогда не было формальностью.

"Это было великолепное событие и очень захватывающий бой. Все получилось не так, как я ожидал, но это был здорово. Фрэнсис боролся очень хорошо, он сильный и крутой парень, и все эти люди, которые думали, что это будет формальностью, они ошибались. Я говорил еще до боя, что у него есть все, чтобы выиграть и ему нечего терять. Сегодня он много выиграл", – подытожил Уоррен.

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду. Также появились хайлайты боя и судейские записки.

Отметим, что Усик был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

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