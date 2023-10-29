'Элемент неожиданности'. Усик впервые прокомментировал случившееся в бою Фьюри – Нганну

Непобедимый чемпион WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) сидел в первом ряду возле ринга, где Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) едва не проиграл ветерану ММА Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО). Кроссоверный бой с Нганну многие рассматривали как "легкую добычу денег" для Фьюри, но поединок был далеко не простым.

Комментируя бой украинец признался, что его не покидало ощущение искусственности происходящего со стороны Фьюри.

"У меня было впечатление, что он играет. Я не думаю о том, [играл ли он с Нганну], но я буду тренироваться на 100 процентов. Но послушайте, это бокс. Может быть, это был элемент неожиданности. Может быть", — цитирует Усика Boxingscene.

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Усик очень уважает Нганну, но он был шокирован, как и большинство, когда Фьюри упал на канвас в третьем раунде.

"Я не знаю [придает ли это мне больше уверенности], понятия не имею. Послушайте, [Нганну] — чемпион мира по ММА, это был сильный удар. Всегда есть элемент неожиданности. Возможно, Тайсон Фьюри не воспринял соперника всерьез: "О, это боец ​​ММА, бла-бла-бла". Я не знаю", — сказал Усик.

Украинец переживал за Нганну.

"Конечно, я был удивлен [нокдауном]. Я посмотрел нокдаун и сказал: "О, о, о, Фрэнсис! Будь осторожен, пожалуйста!" Я говорил: "Тайсон! Джеб, джеб, джеб, двигайся, джеб!"– подытожил Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду. Также появились хайлайты боя и судейские записки.

Отметим, что Усик был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

На следующий день после битвы промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен официально заявил, что бой его подопечного с Александром Усиком не состоится в 2023 году.

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