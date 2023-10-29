Появилось видео сенсационного нокдауна Тайсона Фьюри в бою с Нганну

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) сенсационно угодил в нокдаун в бою против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну (0-1, 0КО). 37-летний дебютант уронил непобедимого соперника в 3-м раунде.

Фьюри зевнул левый боковой, после которого упал на канвас. Услышав отсчет от рефери Тайсон не стал сразу подниматься, несколько секунд отлежался, после чего встал, продолжив поединок.

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Напомним, что 10-раундовый боксерский поединок в Эр-Рияде завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона 94:95, 96:93, 95:94

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