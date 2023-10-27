'Я выбрал тебя!' Усик и Фьюри встретились в Эр-Рияде. Видео

Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) встретились в кулуарах боя Цыганского короля, как называют боксера из Манчестера, с Фрэнсисом Нганну (0-0, 0 КО). Украинец и британец впервые лично поприветствовали друг друга после подписания контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале iFL TV. Боксеры устроили яркий перфоманс, проявив уважение друг к другу и пожелав удачи. Соперники явно пребывают в предвкушении очного противостояния, которое запланировано на 23 декабря нынешнего года.

Видео дня

"Александр Усик! Я выбрал тебя! Встань здесь", – обратился Тайсон к украинскому чемпиону. Усик в ответ обнял Фьюри, после чего поднял его. "Он нетяжелый. Крузервейт. Кролик", – прокомментировал свой неожиданный поступок украинец.

После этого британский боксер обменялся парой фраз с тренером нашего соотечественника Сергеем Лапиным и промоутером Александром Красюком.

Ранее Усик неожиданно обратился к Нганну. В свою очередь Красюк раскрыл причину приезда своего клиента на бой в Саудовской Аравии. Таким образом он "ответил" на вбросы российской пропаганды о предательстве боксера родной страны.

Ранее Фьюри заявил, что его не интересует звание абсолютного чемпиона мира, а также выдвинул ультиматум Усику по поводу будущего поединка, пригрозив судом. Перед этим Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) раскрыл сенсационные подробности поединка Александра против Тайсона.

Кроме того, британец дал свой прогноз на историческое противостояние украинца и его соотечественника. Сам Александр оригинально прокомментировал поединок против Тайсона, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения.

Усик назвал Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры. А промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой может сорваться.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли раскрыл деталь, которая сделает Тайсона Фьюри беспомощным в противостоянии с Александром Усиком. Сам британец одним словом обратился к сопернику, отвечая на вопрос украинских журналистов. Тайсон также рассказал о разговоре с Усиком перед подписанием контракта на бой.

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