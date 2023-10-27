Усик неожиданно обратился к Нганну перед боем с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александра Усик (21-0, 14 КО) оставил оригинальное сообщение в адрес Фрэнсиса Нганну (0-0, 0 КО) накануне его боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Наш соотечественник 28 октября будет находиться на арене во время поединки Цыганского короля, как называют боксера из Манчестера, и экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

На своей странице в социальной сети Instagram Усик опубликовал снимок из Эр-Рияда, где пройдет грандиозный вечер бокса. Александр решил напомнить Нганну о том, что он собирается подраться с Тайсоном за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен на ринге 23 декабря", – подписал фото украинский чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).

Ранее промоутер Александр Красюк раскрыл место, где Усик будет готовиться к бою с Фьюри. Таким образом он "ответил" на вбросы российской пропаганды о предательстве боксера родной страны.

Ранее Фьюри заявил, что его не интересует звание абсолютного чемпиона мира, а также выдвинул ультиматум Усику по поводу будущего поединка, пригрозив судом. Перед этим Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) раскрыл сенсационные подробности поединка Александра против Тайсона.

Кроме того, британец дал свой прогноз на историческое противостояние украинца и его соотечественника. Сам Александр оригинально прокомментировал поединок против Тайсона, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения.

Усик назвал Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры. А промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой может сорваться.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли раскрыл деталь, которая сделает Тайсона Фьюри беспомощным в противостоянии с Александром Усиком. Сам британец одним словом обратился к сопернику, отвечая на вопрос украинских журналистов. Тайсон также рассказал о разговоре с Усиком перед подписанием контракта на бой.

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