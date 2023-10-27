'Упс, сдал этот секрет': у Усика 'ответили' на фейки роспропаганды о бегстве боксера в Испанию

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) будет готовиться к поединку против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира не в родной стране. Наш соотечественник решил организовать тренировочный лагерь в Испании.

Об этом в интервью Top Rank заявил промоутер боксера Александр Красюк, пишет Xsport. Представитель Усика в шутку отметил, что выдал большой секрет своего клиента, который прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится поединок Фьюри против Фрэнсиса Нганну (0-0, 0 КО). Отметим, что ранее роспропаганда выдала фейк о том, что наш соотечественник подал документы на получение вида на жительство в Испании.

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"Мы запланировали тренировочный лагерь для Усика, который пройдет в Европе. Александр прибудет в Эр-Рияд из Испании. Упс, я сказал это вслух. Я сдал этот секрет… Так что Усик будет там тренироваться, заниматься подготовкой. Я могу пожелать удачи Тайсону и будет молиться за него, чтобы с ним было все в порядке и он вышел здоровым из боя с Нганну", – сказал Красюк.

Отметим, что Фьюри подерется с Нганну 28 октября. Накануне прошла битва взглядов соперников, на которой Тайсон смотрелся намного увереннее. Промоутер Эдди Хирн раскрыл коварный план британца на бой с Усиком.

Ранее Фьюри заявил, что его не интересует звание абсолютного чемпиона мира, а также выдвинул ультиматум Усику по поводу будущего поединка, пригрозив судом. Перед этим Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) раскрыл сенсационные подробности поединка Александра против Тайсона.

Кроме того, британец дал свой прогноз на историческое противостояние украинца и его соотечественника. Сам украинец оригинально прокомментировал поединок против британца, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения.

Александр назвал Тайсона "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры. А промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли раскрыл деталь, которая сделает Тайсона Фьюри беспомощным в противостоянии с Александром Усиком. Сам британец одним словом обратился к сопернику, отвечая на вопрос украинских журналистов. Тайсон также рассказал о разговоре с Усиком перед подписанием контракта на бой.

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