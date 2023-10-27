Бой не анонсировали: промоутер Усика объяснил визит боксера на поединок Фьюри – Нганну

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) будет присутствовать на поединке Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) против Фрэнсиса Нганну (0-0, 0 КО). Организаторы боя Цыганского короля, как называют боксера из Манчестера, и экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерены анонсировать противостояние нашего соотечественника и англичанина.

Об этом в эфире YouTube-канала Top Rank Boxing заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он подчеркнул, что все прекрасно осознают, зачем его клиент будет присутствовать на вечере бокса в Саудовской Аравии. Кроме того, в команде украинского боксера практически не сомневаются в исходе боя Фьюри и Нганну.

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"Все прекрасно понимают причину, по которой мы здесь. Мы здесь для того, чтобы анонсировать большой бой. Подписание контракта уже объявлено, но анонс самого боя не состоялся. Поэтому Усик будет здесь. Мы на 99,9% знаем, чем завершится бой в субботу. Но всякое может произойти. Потому что, когда ты дерешься с боксером, ты знаешь, что от него ожидать. Но когда ты дерешься с чуваком, который не докручивает свой джеб, неизвестно, чем это закончится. Поэтому мы ждем. Когда закончится бой Фьюри – Нганну мы сможем легально сделать следующий шаг", – сказал Красюк.

Ранее промоутер раскрыл место, где Усик будет готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Таким образом Краксюк "ответил" на вбросы российской пропаганды о предательстве боксера родной страны.

Ранее Фьюри заявил, что его не интересует звание абсолютного чемпиона мира, а также выдвинул ультиматум Усику по поводу будущего поединка, пригрозив судом. Перед этим Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) раскрыл сенсационные подробности поединка Александра против Тайсона.

Кроме того, британец дал свой прогноз на историческое противостояние украинца и его соотечественника. Сам Александр оригинально прокомментировал поединок против Тайсона, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения.

Усик назвал Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры. А промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой может сорваться.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли раскрыл деталь, которая сделает Тайсона Фьюри беспомощным в противостоянии с Александром Усиком. Сам британец одним словом обратился к сопернику, отвечая на вопрос украинских журналистов. Тайсон также рассказал о разговоре с Усиком перед подписанием контракта на бой.

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