'Вся Россия топит за тебя!' Поступок Ломаченко спровоцировал ажиотаж россиян в Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) у себя в Instagram выложил проморолик своего нового боя, спровоцировав волну комментариев от российских фанатов. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского 12 мая в австралийском Перхте сразится с 30-летним местным боксером Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе, который Василий не смог отобрать у Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) в октябре 2020 года и которым он никогда не владел ни в одной весовой категории.

Россияне всячески поддерживают Василия, рассказывая о том, что будут болеть за него в поединке.

"Пойми одно, ты не украинец, ты русский, Василий Анатольевич, весь Донбасс с тобой был, есть и будет всегда", "Эти пояса по праву должны быть у тебя, ты настоящий воин-боксер", "Хорошей подготовки без травм", "Ждем и держим за тебя кулаки Василий, ты великий боксер. Вся Россия за тебя", "Вся Россия топит за тебя! Вперед! Вася, Россия поддерживает тебя!", "Россия с тобой", – пишут в сети.

На засилье россиян в комментариях даже обратили внимание другие поклонники украинского боксера.

Отметим, что это не первый раз, когда Лома собирает огромное количество восхищенных сообщений из России. Подобное произошло и после публикации украинцем постера к своей битве с Камбососом.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января Ломаченко опубликовал поздравление с Рождеством от предстоятеля УПЦ МП митрополиту Онуфрию. В апреле прошлого года у священнослужителя и еще более чем 20 священников обнаружили российские паспорта.

Василий 14 декабря впервые за более чем два месяца разместил новый пост в социальных сетях. У себя в Facebook и Telegram Лома поздравил с днем рождения своего отца и тренера. 14 декабря Анатолию Николаевичу исполнилось 58 лет.

19 октября Василий отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 8371 о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил результаты голосования, написав "Этот мир уже не будет прежним…".

20 августа Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Вася у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

Не так давно Лома выложил цитаты российского иеросхимонаха Михаила (Питкевича), о том, что нужно любить всех вокруг.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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