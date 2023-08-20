'Плохих людей нет'. Ломаченко после обстрела Чернигова поздравил с праздником цитатой архимандрита Русской православной церкви

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Василий у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

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"Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно нужно молиться", – написал 35-летний боксер, добавив поздравление с праздником. [19 августа отмечается Яблочный спас].

Отметим, что несколько дней назад Василий порассуждал об испытаниях, через которые проходят люди. Уроженец Белгорода-Днестровского уверен, что все трудности нам даются для того, чтобы мы их научились преодолевать, при этом сильно не переживая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 августа, около 11:30, российские террористы ударили по центру Чернигова, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М". Вследствие обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человек, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних.

Не так давно в Instagram Ломаченко призвал к единству украинский народ. Он процитировал "Духовные поучения" архимандрита Фаддея Витовницкого (1914-2003) из Сербии, в которых тот, в частности, предрекает конец света со словами "зло сатаны овладело Россией".

Ранее Василий Ломаченко принял однозначное решение по своей карьере из-за войны в Украине. До этого боксер не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы 23 июля.

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