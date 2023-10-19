Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 8371 о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил результаты голосования, написав "Этот мир уже не будет прежним…".

Кроме того под видео боксер на русском языке разместил несколько цитат из Евангелий от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, где власти описываются как "преследователи веры в Бога и истребителями православных христиан".

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В комментарии к Ломаченко сразу пришли российские подписчики, восхваляя такую позицию боксера.

"Эти сатанисты за ради денег всё примут", "Вот кто по настоящему может с достоинством считать себя истинным патриотом своего народа!", "Лома, ты лучший, держись в этом дурдоме", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA 19 октября депутаты Верховной Рады большинством голосов в первом чтении поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с Россией и ее пропагандистскими нарративами. Наиболее известной и распространенной в Украине общиной верующих, подпадающий под этот закон, станут представители Московского патриархата.

Отметим, что законопроект в первом чтении отказались принять 15 народных депутатов. Против выступили 11 парламентариев из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", трое из "Восстановления Украины" и один внефракционный политик.

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