'Онуфрия на обмен': главу УПЦ Московского патриархата выпроводили из Лавры. Видео

В субботу, 6 мая, митрополит УПЦ Московского патриархатй Онуфрия был замечен вблизи Киево-Печерской лавры. Там его встретили активисты.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный активист Андрей Смолий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Активисты встретили РПЦ-рашиста Онуфрия возле Лавры", – написал он.

Когда Онуфрий вместе со свитой выходил с территории монастыря, активисты начали скандировать "Онуфрия на обмен" и "Онуфрия на нары", снимая все на телефоны.

Тогда глава УПЦ поспешил покинуть святыню. Он быстро прошел к машине, пока те, кто его сопровождал, оттесняли от митрополита собравшихся возле Лавры.

Отметим, что на месте присутствовала полиция диалога.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре продолжает работать специальная комиссия. За два дня в пользование заповеднику передали 16 объектов-памятников как национального, так и местного значения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– У главы УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников обнаружили российские паспорта. В своих молитвах священники Московского патриархата упоминают РФ.

– После этого митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Орест Березовский) заявил, что не считает себя гражданином России, несмотря на то, что после распада СССР автоматически получил именно российский паспорт.

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