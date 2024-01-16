'Россия с тобой!' Новый пост Ломаченко в Instagram вызвал экстаз у россиян

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) у себя в Instagram анонсировал возвращение на профессиональный ринг, спровоцировав волну комментариев от российский поклонников. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил постер своего боя с 30-летним австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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После этого юзеры из РФ начали высказывать свое восхищение украинцем, рассказывая, что вся Россия будет болеть за боксера из Одесской области.

"Весь Крым Российский за тебя брат. Дай Бог победа за тобой будет", "Василий, желаю удачи и обязательно победы! Вся Россия вас поддерживает!", "С Богом брат. Россия с тобой", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января Ломаченко опубликовал поздравление с Рождеством от предстоятеля УПЦ МП митрополиту Онуфрию. В апреле прошлого года у священнослужителя и еще более чем 20 священников обнаружили российские паспорта.

Василий 14 декабря впервые за более чем два месяца разместил новый пост в социальных сетях. У себя в Facebook и Telegram Лома поздравил с днем рождения своего отца и тренера. 14 декабря Анатолию Николаевичу исполнилось 58 лет.

19 октября Василий отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 8371 о запрете религиозных организаций в Украине, которые связаны с Россией. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил результаты голосования, написав "Этот мир уже не будет прежним…".

20 августа Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Вася у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

Не так давно Лома выложил цитаты российского иеросхимонаха Михаила (Питкевича), о том, что нужно любить всех вокруг.

До этого украинский боксер прогнулся перед предстоятелем московской УПЦ Онуфрием, у которого ранее СБУ нашла российский паспорт. После этого украинцы предложили обменять его в РФ.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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