У главы УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников обнаружили российские паспорта: детали расследования

Более двадцати священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата, включая митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) имеют гражданство страны-оккупанта РФ. Кроме того, в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон проводил службу в российской Казани

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Об этом стало известно из расследования Михаила Ткача. В своих молитвах священники УПЦ МП упоминают РФ.

Согласно информации из системы "Роспаспорт", Онуфрий получил российский паспорт в Москве 20 марта 2002 года. Через год, 23 июня 2003 года, получил также заграничный паспорт гражданина РФ. Однако, в 1998 году ему уже был выдан заграничный паспорт в Москве, что говорит о том, что Онуфрий стал гражданином РФ гораздо раньше, чем в 2002 году.

Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон) также имеет паспорт Российской Федерации, что стало известно лишь недавно. Он получил документ РФ в Москве в 2019 году, а в 2020 году ему было выдано два заграничных паспорта гражданина России.

Стало известно также, что в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

В декабре 2022 года бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) также получил российский паспорт. После оккупации Изюма он продолжал молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть, в частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области.

После деоккупации Изюма Иванов сбежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

Источник сообщает, что у него есть подтвержденная информация о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП.

Сейчас в источнике приводится лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь стал фигурой, на которую руководство УПЦ МП перевело все стрелки. Не исключено, что ситуацию конфликта вокруг главной киевской святыни в этой церкви используют, чтобы избавиться от своих одиозных представителей.