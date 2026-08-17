Я очень рад, что в России уволили главного экономиста ВЭБ Клепача, который в мае позволил себе открыть рот и сказать правду о состоянии российской экономики и ее перспективах. Он предсказал социальный катаклизм и экономический кризис, рассказал, что Россия деградирует и не может заставить Украину сдаться, поскольку не способна истощить украинскую экономику из-за поддержки Запада.

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Во-первых, Клепача не жалко. Он не друг Украины. И сам об этом откровенно говорит. Так что работу сейчас потерял империст. Который теоретически может оказаться за решеткой. Или кто-нибудь подсыплет ему в трусы новичка.

Во-вторых, работу потерял умный "имперец". А чем меньше там умных, тем нам лучше.

Ну и самое главное. Его увольнение стало катализатором внимания к его словам. Ведь кто-то там что-то сказал. Кто это запомнит. Но теперь в 10 или в 100 раз больше людей среди россиян (и, возможно, среди западных элит) обратят внимание на то, что он сказал. Ведь его уволили. А значит, он сказал правду, которой боятся Путин и его 70-летние деды. И теперь в очень дорогих российских кухнях и в очень дорогих российских ресторанах все будут обсуждать то, что он сказал. И считать это наиболее реалистичным сценарием. Ведь иначе зачем бы его увольняли. Чего бы Путин этого боялся. А значит, российские элиты получат сигнал о том, что надвигается катастрофа.

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Почему это важно? Не потому, что они там вдруг объединятся и убьют Путина. Им страшно. Поэтому никто этого делать не будет.

А что они будут делать? Если катастрофу нельзя остановить, убив диктатора, нужно минимизировать потери. Вот что они подумают. И начнут работать в этом направлении. Еще больше денег выводить из России. Еще меньше инвестировать в российский бизнес. Они будут вести себя, наконец, рационально, в ожидании кризиса. Чем значительно ускорят этот кризис. А значит, и ускорят истощение российской экономики. А значит, и повлияют на способность Путина вести войну.

И Клепач – это ведь не единственный сигнал страха. Вот во время абсолютно контролируемых выборов снимают с них совершенно безобидную партию "Яблоко". Которая никому и никогда не могла навредить. Но даже их испугались. И все услышали сигнал. Он боится. А значит, ему есть чего бояться. А значит, он чувствует свою слабость. Прекрасный сигнал.

И опять же, никто не станет думать, что раз диктатор слаб, то его нужно убить. Потому что страшно. Но деньги точно нужно прятать.

Прекрасный сигнал.

И забавно, что сейчас ослабляет Путина сама путинская система. Ведь не президент России приказал его уволить. Скорее всего, глава ВЭБ, крупного путинского банка, где-то увидел это видео или цитаты. И обоср*лся. От страха. Что теперь Путин подумает, будто это он плетет заговор против диктатора. Когда ему конкурирующая фирма принесет это в папке. И захотел избавиться от проблемы. И уволил проблему. Чем усилил эффект в разы. Прекрасный результат системы, построенной на страхе и лояльности.