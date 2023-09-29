'Чувствуется сила': Ломаченко прогнулся перед Онуфрием, у которого нашли паспорт РФ

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает пропагандировать идеи так называемого русского мира. 35-летний боксер в очередной раз присягнул на верность предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию, назвав его "очень светлым человеком".

Об этом Ломаченко заявил в интервью сайту Союза православных журналистов Украины. Уроженец Белгорода-Днестровского, который замалчивает войну России против нашей страны, позитивно оценил деятельность Онуфрия. Ранее у него и еще более чем 20 священников обнаружили российские паспорта.

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"Очень светлый человек. У людей, которые очень давно духовно развиваются, чувствуется сила и мощь, которой Всевышний их наделяет. Сложно подобрать какие-то слова, сложно это описывать. Но чувствуется сила человека. Ты прекрасно понимаешь, что все это он получает благодаря своим молитвам, благодаря стараниям, благодаря любви к Господу. Наверное, вот этим отвечает ему Господь и дает ему внутреннюю энергию, которую человек может почувствовать, даже находясь просто рядом", – сказал Ломаченко.

Ранее украинцы предложили обменять Онуфрия на украинских воинов, которые незаконно удерживаются Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл лаконично описала свое отношение к Василию Ломаченко.