'Красава. Россия с тобой'. Ломаченко выложил пост про смирение и 'терпеливое несение скорбей', вызвав восторг российских подписчиков

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает превращать свой аккаунт в Instagram в рупор церковной пропаганды, при этом полностью игнорируя события у него на родине. Накануне украинский боксер выложил цитаты российского иеросхимонаха Михаила (Питкевича), о том, что нужно любить всех вокруг.

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"Проявление любви к ближнему может спасти и большого грешника. Любовь покрывает все. Смиряться надо и за все благодарить. Терпеливое несение скорбей, чистая молитва и частое причащение помогает обрести внутренний мир", – говорится на видео.

В комментарии традиционно пришли адепты русского мира, завалив Ломаченко восторженными комментариями.

"Красава, Россия с тобой", "Василий, дай Бог тебе смерения! Ты один защитник истинной веры в этом хаосе мракобесия", "Василий, большое уважение тебе, брат", – пишут подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Василий Ломаченко отказался как-либо реагировать на страшный ракетный обстрел российскими оккупантами Чернигова. Спустя несколько часов после трагедии Вася у себя выложил цитату архимандрита Российской Православной церкви Сергия (Сребрянского).

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