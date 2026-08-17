В международном праве существуют все необходимые основания для применения механизма принуждения агрессора к миру, компенсации нанесенного ущерба и привлечения его к ответственности. Однако ключевым условием для этого является способность ведущих государств мобилизовать политическую волю и объединить вокруг себя большинство стран мира – членов ООН.

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При наличии такой консолидированной позиции международного сообщества соответствующий сценарий принуждения россии будет выглядеть следующим образом:

1. Границы 1991 года и военное принуждение.

Право не работает без силы. Прежде всего, полное освобождение и вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины. Понятно, что решение о принуждении россии как страны-агрессора через Совет Безопасности ООН не пройдет, ведь россия сразу наложит вето. В таком случае вопрос передается в Генеральную Ассамблею ООН в соответствии с резолюцией № 377А "Единство во имя мира" (Uniting for Peace) от 1950 года. И хотя принятое ГА ООН решение будет носить рекомендательный характер, оно создаст мощную международную легитимность для индивидуальных или коллективных действий государств по прекращению войны. Главный принцип – не должно быть никаких компромиссов за счет Украины: суверенитет не продаётся.

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2. Репарации: агрессор платит за всё.

За разрушенные города, колоссальные потери в людях и в экономике агрессору придется платить десятилетиями: а) замороженные сотни миллиардов долларов Центрального банка рф изымаются и направляются в Специальный компенсационный фонд, б) вводится отдельный "репарационный налог" на весь российский экспорт сырья – до тех пор, пока убытки не будут возмещены до последнего цента.

3. Скамья подсудимых для военных преступников.

Для путина и высшего руководства рф создается Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Для исполнителей и генералов – тысячи ордеров Международного уголовного суда и национальных судов по всему миру. Ордер на арест действует бессрочно.

4. Условия отмены санкций.

Санкции в отношении россии не будут сняты просто за факт прекращения огня. Каждая отмена ограничений будет четко привязана к трем пунктам: а) выдача военных преступников; б) выполнение графика выплаты репараций; в) демилитаризация приграничной зоны (создание буферной полосы под контролем миротворцев).

Итак, настоящий мир – это не просто когда перестают стрелять. Настоящий мир – это когда агрессия становится настолько дорогостоящей, а наказание настолько неотвратимым, что никому больше и в голову не придет ее повторить.

P.S. То, что изложено выше, является очевидными вещами. Дело в другом: я стремлюсь подчеркнуть безальтернативность этого алгоритма не только для Украины, то есть для каждого из нас, но и для всего мира. Ведь мир просто не сможет банально отвергнуть ни фундаментальные права народов, ни основные права и обязанности государств, которые четко закреплены в международных документах. Правда, при условии, что мы сами от этого не отступим...

Думаю, в кремле это также понимают и поэтому лихорадочно ищут свой собственный выход. Отсюда вытекает для нас крайне неутешительный вывод: в ближайшие месяцы все усилия москвы будут направлены на ещё большую эскалацию и максимальное жестокое обострение военных действий...

Нам нужно выдержать…