''Возможный вариант'': Гвоздик высказался о бое Усик – Фьюри

Украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) ждет непростой поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24), однако он может побить соперника и завоевать все пояса супертяжелого дивизиона. При этом Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, невозможно сравнивать с его соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который дважды проиграл нашему боксера.

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Такое мнение в интервью EsNews выразил экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО). По его словам, Фьюри будет стараться использовать свое преимущество в физических данных, однако украинец может просто измотать соперника своей скоростью на ногах.

"Усик может побить Фьюри. Это очень возможный вариант. Но это будет непросто. Потому что Фьюри – это не Джошуа. Он будет использовать свои габариты, силу, вес. Усик лучше на ногах и в движении. Но Фьюри большой... Для меня это бой с равными шансами на победу. Если Усик будет способен перебоксировать Тайсона, то...Случиться может все, что угодно. Оба боксера очень хороши", – сказал Гвоздик.

Накануне в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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