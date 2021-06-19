Валуев отреагировал на матерный хит о Путине, дав совет про Украину

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
7,6 т.
Николай Валуев

Депутата Госдумы Николая Валуева возмутили действия украинских болельщиков в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу против Северной Македонии. Фанаты в дебюте встречи исполнили знаменитый матерный хит про президента России Владимира Путина.

По мнению Валуева, россияне обязательно отреагируют на эту ситуацию. В тоже время бывший боксер посоветовал не привязывать ситуацию к конкретной стране.

"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — цитирует Валуева "Газета.Ru".

Видео дня
Николай Валуев

Как сообщал OBOZREVATEL, песня "Путин - х**ло" попала в эфир сразу двух российских телеканалов.

Матч Евро-2020 между Украиной и Северной Македонией завершился со счетом 2:1.

Украина - Северная Македония

Несмотря на преимущество наших футболистов, они заработали необязательный пенальти во втором тайме.

Украинцы победили

После перерыва Руслан Малиновский мог сделать счет 3:1, но не забил 11-метровый удар.

Руслан Малиновский не забил пенальти в ворота македонцев.

В этом поединке особое внимание было приковано к украинским болельщикам.

Украинские болельщики на матче в Бухаресте

Они вывесили на трибунах несколько флагов, один из которых организаторы заставили снять.

Черно-красные флаги на трибунах

После матча трибуны устроили скандирование "Шева! Шева!.

Андрей Шевченко в матче против Северной Македонии

Сборная Украины подошла к своим фанатам и поблагодарила их за поддержку.

Сборная Украины по футболу

На послематчевой пресс-конференции лидер "желто-синих" Андрей Ярмоленко отжег с бутылками спонсоров, перевернув поступок Криштиану Роналду.

Андрей Ярмоленко

Свой следующий поединок украинцы проведут против Австрии. Уже опубликован расклад, как нашей команде выйти в плей-офф.

Календарь плей-офф

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Николай Валуев