"Шева! Шева!" Стадион в Бухаресте устроил овации тренеру сборной Украины. Видео

Болельщики, собравшиеся на трибунах бухарестского стадиона "Арена Националэ" скандировали "Шева! Шева!" после матча 2-го тура чемпионата Европы по футболу между Украиной и Северной Македонией. Фанаты не стали расходится после финального свистка, а стали скандировать прозвище наставника "желто-синих" Андрея Шевченко.

Напомним, что матч в столице Румынии завершился победой нашей команды со счетом 2:1. После уверенного начала украинцы смогли забить два гола.

Во втором тайме сборная Украины заработала необязательный пенальти.

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Под конец поединка "желто-синие" могли забить третий гол, но Руслан Малиновский не забил пенальти.

Отметим, что в матче украинских болельщиков заставили снять красно-черный флаг.

Перед игрой болельщики фантастически исполнили гимн Украины.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".