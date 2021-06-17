Ярмоленко отжег на пресс-конференции, перевернув поступок Криштиану Роналду. Видео

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко во время пресс-конференции после матча с Северной Македонией придвинул к себе бутылки с напитками титульных спонсоров Евро-2020: Coca Cola и Heineken. Таким образом он перевернул поступок Криштиану Роналду и Мануэля Локателли, которые отодвигали эти бутылки.

После этого Андрей шутливо призвал представителей этих фирм обратиться к нему.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, там Роналду убрал Coca Cola. Я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken, свяжитесь со мной", – сказал Ярмоленко со смехом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Украина – Северная Македония завершилась со счетом 2:1.

После игры были опубликованы расклады, при которых наша сборная может выйти в плей-офф Евро-2020.

Несколько дней назад Роналду в матче с Венгрией сделал дубль и помог своей сборной разгромить соперников на старте чемпионата Европы.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".