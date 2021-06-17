После победы в Бухаресте вся сборная Украины подошла к трибуне со своими болельщиками. Видео

Сборная Украины по футболу после финального свистка в победном матче 2-го тура чемпионата Европы против Северной Македонии (2:1) подошла к трибуне со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку. Игроки всей командой стали на поле под фанатами и вместе со зрителями синхронно скандировали название страны.

Украинские любители футбола, приехавшие на стадион в Бухарест, долго не расходились, устроив своим героям настоящие овации.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что поединок Евро-2020 Украина – Северная Македония прошел в столице Румынии на "Арена Националэ".

После уверенного начала "желто-синие" смогли забить два гола. Отметились Ярмоленко и Яремчук.

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После перерыва украинцы успокоились, едва не поплатившись. Необязательный пенальти привез Александр Караваев.

Сборная Украины не перестала атаковать и могла забить третий гол, но 11-метровый удар не реализовал Руслан Малиновский.

После матча Шевченко не сдержал эмоций, комментируя выступление своих подопечных.

Кроме того, был опубликован яркий фоторепортаж с игры.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".