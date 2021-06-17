Как Украине выйти в плей-офф Евро-2020: все расклады

Сборная Украины по футболу, победив во 2-м туре Евро-2020 сборную Северной Македонии, набрала первые 3 очка на турнире. Решающий поединок за выход в 1/8 финала против Австрии состоится в понедельник, 21 июня. В этот же день Северная Македония встретится с Нидерландами.

Существует несколько вариантов, при которых подопечные Андрея Шевченко выходят в плей-офф чемпионата Европы. При этом очень многое зависит от того, победят ли Нидерланды Австрию в поединке 17 июня (22:00).

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Рассмотрим расклады на плей-офф.

1. Нидерланды побеждают Австрию. Это выводят "оранжевых" в плей-офф с первого места. Македония вылетает. Украина в игре с Австрией поспорит за второе место, которое займет победитель. В случае ничьей выше будет сборная с лучшей разницей забитых/пропущенных мячей (если она одинаковая, то тогда будет играть роль количество голов).

2. Нидерланды играют вничью с Австрией. Македония вылетает. Украина, при победе над австрийцами выйдет в плей-офф со второго места при любых раскладах, кроме поражения голландцев от Северной Македонии. Ничья или поражения оставят "желто-синих" на третьей строчке.

3. Нидерланды уступают Австрии. При победе украинцев над австрийцами, мы финишируем в группе С на 1-м месте. При ничьей Украина станет третьей (если Нидерланды опять же не проиграют Македонии). Наша сборная может откатиться и на 4-ю позицию, если проиграет Австрии, а македонцы, к примеру, победят голландцев 3:2 или 4:3.

С 6 очками Украина выйдет в плей-офф и с третьего места. 4 очка — очень хороший шанс на 1/8 финала, 3 очка — многое будет зависеть от разницы мячей и других матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры сборная Украины подошла к своим болельщикам, приехавшим в Бухарест.

Зрители после победы стали скандировать "Шева! Шева!", устроив овации нашему главному тренеру.