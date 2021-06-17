Украинских болельщиков заставили убрать флаг с надписью "Слава нації! Смерть ворогам!" Фотофакт

Украинских болельщиков, которые пришли поддержать свою команду на матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу, заставили убрать красно-черный флаг с надписью "Слава нації! Смерть ворогам!". Инцидент произошел во время поединка сборной Украины против команды Северной Македонии в Бухаресте.

Зрители попытались растянуть стяг на одной из трибун "Арена Националэ", где он был бы хорошо виден фотографам и футболистам. К фанатам подошли стюарды, которые потребовали убрать полотнище.

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Напомним, что перед поединком против Северной Македонии болельщики фантастически исполнили национальный гимн Украины.

В третьем туре Евро-2020 Украина сыграет против Австрии.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".